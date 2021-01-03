Мужчина покончил с собой в прямом эфире во «ВКонтакте»

Житель Новосибирска совершил самоубийство во время прямого эфира во «ВКонтакте». Трагедия случилась накануне Нового года, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание «Новосибирск онлайн».

Отмечается, что мужчина запустил стрим из своей квартиры. Далее он запечатлел на камеру всю подготовку к добровольному уходу из жизни и покончил с собой. Весь эфир длился 22 минуты.

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили факт произошедшего. Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Фото ria.ru