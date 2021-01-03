03 января 2021, 13:10
Россия

Правила техосмотра автомобилей изменятся в России

С 1 марта процесс техосмотра будут фиксировать на камеру

С 1 марта правила проведения техосмотра в России изменятся. Весь процесс будет фиксироваться на камеру, в единую систему начнут вносить координаты места нахождения транспортного средства, а также дату, время начала и окончания проведения технического диагностирования, сообщает РИА Новости.

Соответствующие изменения содержатся в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Также вводится понятие «средства фотофиксации»: «технические средства, обеспечивающие фотофиксацию транспортного средства в момент проведения технического диагностирования».

Напомним, ранее были названы цены на техосмотр в Карелии на 2021 год. Фото nou-kalina.ru

Обсудить
просмотр
180387
Метки: 
техосмотр
съемка
правила
нововведение
автомобили