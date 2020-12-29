Названа стоимость техосмотра для карельских водителей

В Карелии установили предельный размер платы за технический осмотр транспортных средств. Расценки будут действовать в течение года - с 1 января по 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава республики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предельный размер платы за техосмотр транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров (не более восьми мест для сидения) равен 736 рублям. Для транспортных средств для перевозки людей (более восьми мест для пассажиров) с технически допустимой максимальной массой не более 5 тонн, – 1325 рубля, более 5 тонн – 1595 рубля.

Для транспортных средств для перевозки грузов с максимальной нагрузкой не более 3,5 тонн – 785 рубля; более 3,5 тонн, но менее 12 тонн – 1546; более 12 тонн – 1668 рублей. Также предельный размер платы установлен для прицепов. Так, для прицепов массой менее 0,75 тонн и 3,5 тонн – 613 рублей; от 3,5 до 10 тонн и более – 1079. Для мототранспортных средств – 245 рублей и для троллейбусов – 1227. (фото jsecret.ru)