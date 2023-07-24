«Я не хочу работать за бесплатно». Почта готовится к оптимизации

Текст и фото: Антонина Кябелева

Мы уже рассказывали о том, что государственная компания АО «Почта России» планирует изменить систему оплаты труда и сократить штат сотрудников. Задуманная оптимизация может привести к закрытию почтовых отделений в сельской местности. Грядущие перемены связывают со сложным финансовым положением госкомпани, которая терпит убытки из-за экономических санкций.

Если эти планы будут реализованы, то в первую очередь пострадают пожилые жители небольших сел и деревень страны, а для многих почтальоны стали, образно говоря, последней ниточкой, связывающей их с цивилизацией.

В карельский парламент поступили обращения от Государственного собрания Республики Алтай и от Алтайского краевого Законодательного собрания, в которых говорится, что сокращения почтовых отделений на селе вызовет серьезные социальные проблемы. В Карелии сотрудники почты уже давно бьют тревогу.

В Пряжинском районе угроза закрытия нависла над почтовым отделением в поселке Эссойла. Единственное в поселке Ильинский отделение почты тоже хотят ликвидировать. О грядущих сокращениях уже предупредили сотрудников почтовых отделений Прионежского района.

В редакцию нашего издания обратились работники отделения связи в поселке Кварцитный. Женщины рассказали, что в середине июля к ним приехали представители почтового управления и раздали почтальонам уведомление об урезании ставок с 1 сентября 2023 года.

«Участок селе Шокша обслуживает один почтальон. Протяженность участка более 16 километров. В селе проживают пенсионеры, инвалиды. Некоторым перевалило за 80 лет. Обслуживает участок один почтальон, которая, помимо корреспонденции, доставляет людям пенсии, продукты, промтовары, оплачивает квитанции за коммунальные услуги. Сейчас она работает два раза в неделю. Ее хотят перевести на один день работы. Ее ставку с 0,5 хотят урезать до 0,2»,

- рассказала Екатерина.

Елена, которая обслуживает шокшинский участок, подробно рассказала о том, какая ее ждет перспектива.

«Сейчас я работаю на полставки. Получаю в месяц 10-11 тысяч рублей. У меня большой объем работы, потому что участок имеет протяженность шестнадцать с половиной километров. Сначала мне нужно от Кварцитного до Шокши идти по лесу три километра с пенсиями, с продуктами, с тяжелой сумкой. В селе, в самой дольней точке, проживает пожилой мужчина – бывший малолетний узник фашистских концлагерей. До него еще два километра. Ему уже за восемьдесят лет. Ему нужно доставить пенсию, оплатить квитанции. Квитанции, вообще, нужно занести в каждый дом. Социальные пособия тоже выдать нужно. К тому же я доставляю подписные издания, потому что люди в селе очень пожилые, до почты им не дойти. Магазин в Шокше один, стоит в центре. Многим тяжело до него добираться.

Я ношу продукты питания. У меня план – продать на 10 тысяч рублей в месяц. Я его всегда перевыполняю. Меня люди ждут как соцработника, я фактически эту функцию выполняю.

И за это все я получаю 10-11 тысяч рублей. Теперь мне предлагают с 1 сентября работать на ставку 0,2 один день в неделю. Но объем работы для меня не убавится. А получать я буду 4-4,5 тысячи. За такие копейки никто не пойдет работать», - сказала Елена.

По ее словам, жители Шокши возмущены, собирают подписи, чтобы не сокращали ставку почтальона. «Они не представляют, как будут жить дальше, если у них и почтальона не будет», - заметила Елена. Если ей снизят зарплату до унизительных 4-4,5 тысячи рублей, то придется увольняться.

«Я не хочу за бесплатно работать. И еще. Я сама родилась в Шокше. У меня боль за людей, для которых почтальон сегодня – это свет в окошке»,

- Елена едва сдерживала эмоции.

Ее коллега добавила, что и у почтового отделения в поселке Кварцитный – незавидное будущее. Второму почтальону хотят урезать ставку с нынешних 0,6 до 0,4.

«Нам намекнули, что само отделение хотят перевести на двухдневный режим работы – по понедельникам и четвергам»,

- сообщила Екатерина.

Сейчас отделение связи в Кварцитном работает пять дней в неделю.

Сотрудники почты рассказали, что обращались и к Главе РК, и к депутату ЗС РК, но пока ответа не получили. Если, конечно, не считать, что их обращение из правительства перекочевало в профильное министерство.

Фактически сейчас происходит разрушение важнейшей для сельской местности инфраструктуры, от которой зависит благополучие миллионов людей. Самые трагические последствия этой «оптимизации» почувствуют регионы, имеющие значительную территорию и небольшую численность населения. Карелия – один из тех регионов, по которому нововведения государственной компании ударят больнее всего.