Выпускники-медики не торопятся к пациентам на село: сбой системы?

По оценкам минздрава, на сегодняшний день в Карелии недостает 300 врачей, свободными остаются 500 ставок среднего медицинского персонала. Наибольший дефицит – это неврологи, окулисты, оториноларингологи, общие хирурги. При развитии высокотехнологичных методов диагностики и лечения, широком применении пластической хирургии в районах не хватает Карелии простых участковых врачей-терапевтов.

Сегодня по поручению президента РФ развитию первичного звена здравоохранения уделяется большое внимание. Действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Но не едет молодой доктор на село, хотя, казалось бы, «пряник» достойный: миллион рублей, жилье в собственность. Не повод ли вспомнить старый добрый советский «кнут» – распределение после учебы?

Как котят в воду

По словам заместителя директора Медицинского института по додипломному образованию, доцента Марины Шубиной, среди студентов института был проведен опрос по планам трудоустройства, в том числе в отдаленные районы. Почему же нет желания ехать на работу в село? На первом месте среди ответов - социальная неустроенность, отсутствие условий цивилизации и нормальных дорог, неразвитая инфраструктура.

Далее следует боязнь самостоятельной работы. Раньше, когда после окончания шести курсов был год адаптации к самостоятельной работе – интернатура, выпускники психологически были гораздо лучше подготовлены к столкновению с реальными проблемами повседневного труда врача. Во время интернатуры, которую молодые врачи проходили на базах ведущих клиник регионов и центральных районных больниц, они применяли свои знания под руководством опытных наставников. Теперь же медики с порога вуза сразу вступают во взрослую жизнь.

«Отказ от интернатуры с 2016 года сильно повлиял на образовательные технологии, повысил ответственность вуза за подготовку выпускников. С 2017 года внедрена процедура первичной аккредитации специалиста – система независимой оценки результатов обучения и допуска выпускника к практической профессиональной деятельности. Вместе с тем, у выпускников появились опасения, что они останутся один на один с проблемами серьезных больных»,

- сказала Марина Шубина.

Что говорить о выпускниках медицинского колледжа? Ведь после учебы они едут работать в ФАПы, где остаются с больным один на один. В условиях удаленности от центра, по крайней мере, доступ к широкополосному Интернету для получения дистанционной помощи, должен иметь каждый ФАП.

Кто же готов поехать работать в район? Этот вопрос задал студентам V-VI курсов председатель рабочей группы по вопросам организации первичной медико-санитарной помощи, депутат ЗС Андрей Мазуровский. Руку поднял один студент. Эльмин Гусейнов изъявил желание начать трудовую практику в Костомукшской ЦРБ, оттуда родом его жена. Эльмин готов поехать в район, если будет уверен, что позже гарантированно получит место в ординатуре.

По словам Михаила Стоцкого, депутата ЗС, самый надежный вариант для выпускника Медицинского института сегодня – заключать договор с учреждением первичного звена. Отработав три года участковым врачом-терапевтом, по целевому направлению работодателя можно поступить в ординатуру, имея при этом преференции в финансовом плане.

«Поступая в ординатуру таким образом, вы гарантированно получаете работу, а также профессиональную, финансовую и моральную поддержку и осознанно становитесь специалистом»,

- сказал Стоцкий.

Меж двух ведомств

Парадокс в том, что Медицинский институт, финансируемый из федерального бюджета, находится в ведении Министерства образования, но должен соблюдать все требования минздрава. Но федеральный минздрав не воспринимает университеты как часть своего ведомства.

Финансирование того же симуляционного обучения через Минобраз не соответствует тому, как финансируются эти же программы Минздравом. Так, по словам Ольги Копошиловой, консультанта отдела по социальной политике аппарата ЗС Республики Карелия, практически не было вложений со стороны Минобраза и в созданный в 2014 году на базе института Аккредитационно-симуляционный центр.

Здесь проходит аккредитация специалистов - допуск в профессию. В тренинговых классах имитируется реальная клиническая обстановка, проходит обучение профессиональным практическим навыкам. Роботы моделируют различные экстренные ситуации, нарабатываются алгоритмы неотложной помощи. В Центре ведется работа с неопытными студентами, а также с клиническими ординаторами и опытными врачами.

Подготовка кадров для здравоохранения – это не только специалитет и клиническая ординатура, но дополнительное профессиональное образование, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка. Все элементы повышения квалификации сегодня подвергаются процедуре аккредитации. Значит, для каждого направления должны быть соответствующее оснащение, ресурсы, определяющие возможность вуза учить.

Муезерская тройка и пудожский ноль

На сегодняшний день актуальна проблема студентов, пришедших в вуз по целевому направлению. По поручению президента, таких ребят должно быть 70 процентов.

По состоянию на 1 января 2020 года, в Медицинском институте по целевому направлению обучаются 400 студентов. Из них 279 – ребята из Карелии: 120 из Петрозаводска и 159 из районов. Целевиков из других регионов (Мурманской и Вологодской областей) – 121 студент. Для сравнения: из Муезерского и Калевальского районов по целевому направлению учится по 3 человека, из Пудожского района – ноль!

По словам Ольги Копошиловой, с 2015 по 2018 годы из Медицинского института было отчислено 48 студентов-целевиков. Ребята изначально имели низкий уровень знаний при поступлении. Кто-то из них в процессе учебы перешел в другие вузы или в другие институты того же университета. Есть и проблемы со стороны работодателя: студентов не принимают на практику в те лечебные учреждения, которые выдали им целевое направление.

Рабочей группой по вопросу организации первичной медико-санитарной помощи на территории Республики Карелия подготовлен проект рекомендаций Законодательному собранию Республики Карелия. В числе прочих – вопросы прохождении альтернативной службы для выпускников медицинских учреждений, количества целевых мест для студентов, организации круглосуточных консультаций для молодых специалистов, фельдшеров и врачей.

Во многом вопросы модернизации первичного звена здравоохранения пока остаются в статусе «поручение».

Арина Тимонен