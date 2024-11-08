Выбор редакции: уход министра и смертельная авария

Одно из карельских министерств осталось без руководителя. Спустя год с небольшим с поста ушел Денис Гурков. Он перешел на аналогичную работу в Самару.

На «Коле» в Лоухском районе массовое ДТП. Авария случилась в месте проведения дорожных работ. Предположительно, грузовик влетел в три машины, одна их них задела дорожного рабочего, мужчина погиб.

Новых кровососов открыли в Карелии. Комары Anopheles claviger встречаются в Европе и некоторых областях России, являются переносчиками малярии. Ученые успокаивают, что не стоит бояться.

Сильный ветер накроет республику. Ветрено будет и в субботу. К понедельнику в Карелии и вовсе начнет холодать, температура может уйти в минус.

На перекрестке в центре города столкнулись два автомобиля: один поворачивал, другой ехал прямо. Досталось обоим водителям. Одному 33 года, второму 29.

В Петрозаводске планируется строительство большого семейного аквапарка. Хотят сделать горки, бассейны и бани. Одна из взрослых закрытых горок будет проходить по улице, ее можно будет увидеть со стороны Лесного проспекта и Университетской улицы. На ней можно будет скатываться всей семьей на ватрушках.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.