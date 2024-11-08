08 ноября 2024, 21:06
Общество

Отключения телевещания намечены в некоторых районах Карелии

В РТПЦ рассказали, где ожидаются проблемы с телевидением и радио

На неделе с 11 по 17 ноября в некоторых районах Карелии ожидаются отключения вещания телевидения и радио. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, в разные дни недели трудности испытают жители населенных пунктов Рускеала, Шелтозеро, Ламбасручей и Немино-3. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, а также с проведением монтажных работ. // Фото: unsplash.com / Khalid Alshehri

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Метки: 
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ртпц
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новости Карелии
рускеала
Шелтозеро