Отключения телевещания намечены в некоторых районах Карелии

На неделе с 11 по 17 ноября в некоторых районах Карелии ожидаются отключения вещания телевидения и радио. Об этом сообщает Радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, в разные дни недели трудности испытают жители населенных пунктов Рускеала, Шелтозеро, Ламбасручей и Немино-3. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, а также с проведением монтажных работ. // Фото: unsplash.com / Khalid Alshehri