26 марта 2025, 22:00
Выбор редакции: новые остановки, нападение собаки и рыба с душком
Вспоминаем события уходящей среды, 26 марта
фото «Петрозаводск говорит»
Весной и летом в Петрозаводске установят 20 новых остановочных комплексов.
В Петрозаводске официально запретили выходить на лед водоемов.
Продукцию без маркировки и с истекшим сроком годности нашли у индивидуального предпринимателя.
Дайвер приручил зубастых рыб.
Врачи в Петербурге спасли подростка из Карелии, пострадавшего в ДТП.
Wildberries планируют построить в Петрозаводске логистический центр. Заключен договор аренды земельного участка промышленного назначения.
Крупная собака напала на женщину с ребенком и маленькой собачкой во дворе на проспекте Ленина.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.