Выбор редакции: новые остановки, нападение собаки и рыба с душком

Весной и летом в Петрозаводске установят 20 новых остановочных комплексов.

В Петрозаводске официально запретили выходить на лед водоемов.

Продукцию без маркировки и с истекшим сроком годности нашли у индивидуального предпринимателя.

Дайвер приручил зубастых рыб.

Врачи в Петербурге спасли подростка из Карелии, пострадавшего в ДТП.

Wildberries планируют построить в Петрозаводске логистический центр. Заключен договор аренды земельного участка промышленного назначения.

Крупная собака напала на женщину с ребенком и маленькой собачкой во дворе на проспекте Ленина.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.