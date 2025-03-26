Врачи в Петербурге спасли пострадавшего в ДТП в Карелии подростка

Врачи в Петербурге спасли подростка из Карелии и поставили его на ноги.

Страшные травмы 15-летний юноша получил в ДТП летом прошлого года. Подросток на веломопеде врезался в грузовик. Пострадавшего доставили в республиканскую больницу. У него диагностировали множественные переломы бедра и голени со смещением, обширную инфицированную рану.

Вертолет доставил пострадавшего в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Минздрава России в Петербург. Врачи сохранили ногу подростку и остановили распространение инфекции. Всего мальчик перенес шесть операций. Сейчас он проходит реабилитацию. Прогноз врачи дают оптимистичный.

«Мы уверены, что он сможет ходить и вернется к нормальной жизни. Уже к концу лета сможет ездить на велосипеде», - высказал мнение травматолог-ортопед Кирилл Картавенко.