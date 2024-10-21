21 октября 2024, 22:00
Общество

Выбор редакции: медаль за спасение, заявление депутата и ремонт моста

Вместе вспоминаем события уходящего понедельника, 21 октября

Дырявый мост на Кургане отремонтировали сегодня. Ранее на опасную переправу через Лососинку жаловались горожане. На проблему обратил внимание глава Следкома РФ. Региональная прокуратура тоже не осталась в стороне.

Температурный рекорд побит в Петрозаводске. 19 октября. В этот день воздух в карельской столице прогрелся до +12,6 градуса. Таких температур в этот день не фиксировали еще никогда.

Бывший директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков подготовил заявление о сложении депутатских полномочий. Его должны будут рассмотреть на сессии Петросовета. Сам депутат находится сейчас под стражей.

Петрозаводский дом-интернат для ветеранов проверила прокуратура. Нарушения все-таки есть.

Дмитрия Ананьева из Карелии наградили посмертно. Президент Владимир Путин подписал указ. Мужчина спас двух человек в Калининградской области, но сам погиб.

Гриппа в Карелии еще нет, но не утихает ОРВИ. 34 класса в школах ушли на карантин, закрыта и одна группа в детском садике.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.

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