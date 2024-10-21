Выбор редакции: медаль за спасение, заявление депутата и ремонт моста
Дырявый мост на Кургане отремонтировали сегодня. Ранее на опасную переправу через Лососинку жаловались горожане. На проблему обратил внимание глава Следкома РФ. Региональная прокуратура тоже не осталась в стороне.
Температурный рекорд побит в Петрозаводске. 19 октября. В этот день воздух в карельской столице прогрелся до +12,6 градуса. Таких температур в этот день не фиксировали еще никогда.
Бывший директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков подготовил заявление о сложении депутатских полномочий. Его должны будут рассмотреть на сессии Петросовета. Сам депутат находится сейчас под стражей.
Петрозаводский дом-интернат для ветеранов проверила прокуратура. Нарушения все-таки есть.
Дмитрия Ананьева из Карелии наградили посмертно. Президент Владимир Путин подписал указ. Мужчина спас двух человек в Калининградской области, но сам погиб.
Гриппа в Карелии еще нет, но не утихает ОРВИ. 34 класса в школах ушли на карантин, закрыта и одна группа в детском садике.
Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.