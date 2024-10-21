Жильцы дома в карельском селе могут остаться без крыши над головой

Текст: Алина Гапеева, фото: Алина Гапеева, Ксения Сорокина

Отказники

Жильцы многоквартирного дома в селе Крошнозеро вместо ожидаемого ремонта здания получили уведомления от управляющей компании о прекращении действия договора. «Письма счастья» появились у крошнозерцев летом.

Проще говоря, общество с ограниченной ответственностью «Вега-Союз» предупредило квартиросъемщиков о том, что не будет обслуживать дом № 10 на улице Заводской в Крошнозере с 1 сентября этого года. Однако в письме от 19 июня компания «Вега-Союз» заботливо рекомендовала жильцам дома «серьезно отнестись к этому уведомлению и до назначенной даты провести общее собрание по выбору иной управляющей компании или иного способа управления».

Письма за подписью директора В.Н. Титовского вызвали бурю эмоций у жителей многоквартирного дома.

«С 2014 года управляющая компания «Вега-Союз» переводила дома № 9 и 10 по улице Заводской автоматически под свое крыло без всяких собраний. Теперь, как только дом номер 10 стал проблемным, решила от него отказаться.

"За время правления этой управляющей компании никакой существенной работы сделано не было. Жильцы все делали за свой счет. И кому этот дом теперь нужен?"

— негодуют люди.

По закону расторгнуть договор управления в одностороннем порядке компания имеет право в любое время. Здесь ничего не попишешь, такие законы пишут московские "слуги народа"...

В жанре фильма ужасов

Напомним, речь идет о доме, с крыши которого весной вместе со снегом сошел железобетонный блок. Тогда бетонная глыба чуть не придавила пенсионерку, которая успела заскочить в дом. Блок пролетел два этажа и вошел в землю на полметра. Бетонная плита еще сегодня лежит рядом с подъездом, работники управляющей компании не нашли время убрать ее за лето.

Чтобы закрыть дырку на крыше, ремонтная бригада проявила изобретательность: строители залатали ее досками и натянули на них черную пленку. Оставшиеся блоки также держатся на честном слове. Безопасность жильцов обеспечивает протянутая по периметру здания сигнальная лента. Кроме того, над подъездами управленцы выстроили замысловатую конструкцию, которая поддерживает свисающие бетонные плиты, наводящие ужас на любого прохожего.

Из-за разрушающейся крыши в квартирах поселилась плесень, искрят от сырости розетки. Добавьте к этому, что из кранов течет вонючая жидкость, а снаружи дом хоть и выкрашен, но выглядит, словно вождь ирокезов: полоски на его фасаде – это следы от замазки, которой заделали трещины. Словом, благоустроенный дом сегодня явно небезопасен для обитателей. Правда, об этом знают только они, потому что во всех документах состояние этого здания оценивается как "исправное".

Постройка не признана аварийной, а капитальный ремонт, как сообщила ранее управляющая компания «Вега-Союз», в региональной программе капремонта запланирован на 2028 год. Правда, компания о чем-то таком догадывается, раз быстренько решила отказаться от содержания этого дома, посоветовав найти другую УК.

Тысяча и одна проблема

Но для жильцов этого дома не все так просто. Казалось бы, ситуация рядовая, на смену одной управляющей компании придет другая – их сейчас много. Сами собственники жилья могут делать выбор на общем собрании. Сход считается состоявшимся (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники, владеющие 50 процентами голосов +1 голос от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме.

«Собери народ, проголосуй, поставь подписи – всего делов-то», — советуют жильцам продвинутые крошнозерцы.

Но пенсионерка Людмила Никифорова сомневается:

«Кто у нас будет собираться? Только в шести квартирах из шестнадцати люди проживают постоянно. Остальные бывают наездами. Нужного количества собственников собрать невозможно».

Это правда, но, в конце концов, согласно Жилищному кодексу, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме можно провести в форме заочного голосования (опросным путем) и очно-заочного голосования.

Просто люди не уверены, что другие управляющие компании захотят взять под свое крыло построенное в 1969 году и ныне рассыпающееся здание.

Ненужное наследство

Есть еще один способ позаботиться о состоянии постройки — перейти на самоуправление. Это означает, что жильцы должны выполнять нормы, закрепленные в законодательных актах, содержать свой дом в надлежащем состоянии, проводить мероприятия по энергосбережению, вести техническую документацию. Это отлично подходит для новых домов, а вот в доме № 10 по Заводской, где постоянно проживает горстка пенсионеров, люди не уверены, что «полтора землекопа» с мизерными пенсиями смогут справиться с накопившимися за годы проблемами и с теми, которые неизбежно появляются сейчас.

Было время, когда жильцы самостоятельно старались поддержать нормальное состояние своего дома. Каких-то десять лет назад почти в каждой из 16 квартир по вечерам горел свет и были слышны голоса.

«Тогда мы собственными силами отремонтировали протекающую крышу. Целый год собирали деньги на материал. Люди частями приносили в общую копилку скромные сбережения. Нам потребовалось закупить газовые баллоны и гидроизоляционные материалы, наняли рабочих. Ремонт в подъезде тоже сами сделали: скинулись на краску, купили кисти и покрасили подъезд. У меня чеки даже сохранились»,

— говорит Наталья Зуева.

Оставшиеся пенсионеры склоняются к тому, что им сейчас не по карману будет перейти на самоуправление, к тому же организовать самостоятельно весь процесс коммунального обслуживания в больших многоквартирных домах крайне сложно.

Спокойствие, только спокойствие

После получения «письма счастья» сюрпризы для «ничейных» владельцев и квартиросъемщиков еще не закончились: бывшая управляющая компания «Вега-Союз» отправила всем квитанции на оплату коммунальных услуг за сентябрь. Жильцы в недоумении попытались найти ответ на вопрос, за что компания требует с них деньги?

Женский голос в телефонной трубке изложил информацию:

"Мы дом уже не обслуживаем. Мы только выезжаем на аварийные работы. Срок договора истек до первого сентября. Пока не принято решение о выборе новой управляющей организации, мы продолжаем выставлять счета и принимать аварийные заявки".

Вы видели, что мы сделали стойки и обезопасили это все? Мы написали в администрацию района еще в апреле (Акт технического обследования многоквартирного дома № 10 по ул. Заводской в с. Крошнозеро Пряжинского района от 01.04.2024 г. по факту обрушения карнизной железобетонной плиты для решения вопроса о дальнейшей эксплуатации многоквартирного дома. – Прим. автора), чтобы были приняты какие-то меры: либо дом направить под расселение, либо дом признать аварийным и в дальнейшем расселять… Но администрация района не приняла никаких мер. И потом, по этому дому 350 тысяч долга. Два года никто ничего не платит и просто проживает, а мы несем убытки. За счет кого выполнять какие-то работы? Мы делаем промывку и опрессовку, подключение к теплу, ездим также на аварийные заявки. Чтобы укрепить карнизные плиты, мы потратили более 100 тысяч рублей. Никто эти деньги нам не вернул. Нам невыгодно тоже работать в минус. Или работа ради работы? Но это не приносит удовлетворения. Люди не платят. Я не говорю про все квартиры. Кто-то платит регулярно (одна-две квартиры). Мы отказываемся от дома и пойдем в суд. Нести убытки мы не можем. У нас из реестра лицензии дом исключен», — пояснила женщина.

В принципе, компанию тоже можно понять. Она не может за свой счет обеспечивать коммунальное благополучие жильцов дома. Но коль уж ситуация с домом дошла до такой вот стадии, наверное, должна как-то вмешаться власть. Посмотреть, изучить: какие работы могут быть выполнены за счет фонда капремонта? Какие юридические меры принять к собственикам-неплательщикам? Инициировать взыскание средств через суд... Подыскать организацию, которая смогла бы привести дом хотя бы в относительны пордок. Да просто поговорить с людьми, которые не хотят в один прекрасный день быть похороненными под рухнувшей кровлей...

С 1 сентября минуло уже полтора месяца, судьба дома все еще находится в подвешенном состоянии. Обитатели дома-брошенки не уверены, что зима для них пройдет спокойно. Прочность и комфорт самого здания вселяют беспокойство, скорость, с которой принимаются решения, удручает... Да и сами решения вызывают недоумение: это как же надо обслуживать еще недавно вполне благоустроенный и благополучный дом, чтобы перевести его в разряд аварийных из-за того, что от крыши отлетел бетонный блок...

Чинить нельзя разрушить — запятую в этом предложении управляющая компания «Вега-Союз» поставила. Сможет ли местное самоуправление помочь людям переставить знак препинания в этом предложении, руководствуясь здравым смыслом и человеческим состраданием?