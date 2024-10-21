Детей с нарушениями зрения обучают катанию на лыжах в Петрозаводске

В школе-интернате № 23 в Петрозаводске прошла конференция, посвященная доступности адаптивного спорта для детей. Федерация спорта слепых стала победителем конкурса грантов главы Карелии и получила поддержку на реализацию проекта «Лыжи мечты».

В рамках нового проекта детей будут обучать катанию на лыжах и коньках. «Лыжи мечты» стали продолжением предыдущего проекта «Я спортсмен», в котором детей с нарушением зрения познакомили с летними видами спорта для слепых.

На конференции выступила Дарья Сарина - начальник отдела тестирования ГТО Центра спортивной подготовки. Она рассказала ученикам коррекционной школы, что они могут сдавать нормативы и получить значок ГТО, как и другие школьники. // Видео: телеканал "Ника плюс".