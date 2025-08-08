Всемирный день кошек отметили в Петрозаводске

В Петрозаводске в Ломоносовской гимназии отметили всемирный день кошек выставкой статуэток «Коты, кошечки, котята» (0+).

Более 500 предметов из личной коллекции советника директора по воспитанию Юлии Ивановой были представлены в гимназии. Это кошечки, коты и котята из разных стран, городов, выполненные в разных техниках, цветах. Все посетители согласились с тем, что кошечки дарят прекрасное настроение и радость.

«Моя коллекция началась 20 лет назад. Но я мечтала о ней с детства. У моей бабушки в серванте стоял котик. И, как и всем, что стоит в серванте, играть им нельзя было. И тогда я думала, вот вырасту, и у меня будет полный сервант красивых котиков. Вот выросла, и мечта сбылась!»

- рассказала Юлия Иванова.

Выставку посетили и взрослые, и дети. Первые сто визитеров получили в подарок наклейки.

«Мне очень понравилось. Я никогда не видела столько статуэток котиков. Где же Юлия Викторовна их хранит дома?! Но вообще-то я живых котов люблю больше. Мечтаю о кошке. Уговорите мою маму завести мне кота!» - попросила Ксения, посетительница выставки.

Выставка - это еще и благотворительная площадка. Здесь собирали корма и другие нужные вещи для Первого городского приюта. Гимназия регулярно участвует в акциях, собирает корм и ходит на субботники в приют. © «Петрозаводск говорит»