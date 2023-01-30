30 января 2023, 21:31
Врач раскрыла пользу от занятий спортом для кожи
Физическая активность влияет на выработку коллагена, отметила косметолог
Косметолог Татьяна Малышева раскрыла секрет положительного влияния занятий спортом на внешность, в частности, на состояние кожи. Слова специалиста приводит Life.
Как отметила врач, правильное питание и физическая активность способствуют выработке в организме коллагена. Он помогает поддерживать здоровье кожи и мышц.
Помимо этого, для увеличения прочности и эластичности кожи эксперт посоветовала россиянам включить в рацион мясо красных сортов, цитрусовые, а также брокколи, яблоки, смородину и мясной холодец. // Фото: unsplash.com