Врач раскрыла пользу от занятий спортом для кожи

Косметолог Татьяна Малышева раскрыла секрет положительного влияния занятий спортом на внешность, в частности, на состояние кожи. Слова специалиста приводит Life.

Как отметила врач, правильное питание и физическая активность способствуют выработке в организме коллагена. Он помогает поддерживать здоровье кожи и мышц.

Помимо этого, для увеличения прочности и эластичности кожи эксперт посоветовала россиянам включить в рацион мясо красных сортов, цитрусовые, а также брокколи, яблоки, смородину и мясной холодец. // Фото: unsplash.com