Возле затопленного дома в Питкяранте провели флешмоб

Жители Питкяранты провели флешмоб возле многоквартирного дома, который затапливает водой из прорванного водопровода. По данным городской телекомпании «КЭСКО», ручей к дому №8 течет уже больше недели. Вода идет прямо в подъезд. Как говорят местные жители, ни власти, ни коммунальные службы ничего не предпринимают. При этом дом в принципе регулярно затапливает в период таяния снега и сильных дождей.

В результате активисты решили обратить внимание на проблему с помощью флешмоба. Как сообщает паблик «Нетипичная Питкяранта», в нем приняли участие около десяти взрослых и несколько детей.

«Вместе ведрами набирали воду из ручья, настолько он полноводный! Один мальчик сделал журавлика из платёжки за воду и пускал по ручью. Мужчина с рыболовными снастями вовремя проходил мимо. Он одолжил свои снасти для шедеврального фото.

Сейчас мороз на улице, но вода все равно течёт, из-за этого возле домов лед проламывается и ноги проваливаются в воду. Люди из дома №10 по ул. Пушкина очень переживают, так как этот водопад течет к ним в подвал, а там трубы воды и канализации. Мороз ударит крепче, и все это хозяйство замерзнет. В доме №8 тоже когда-то был подвал, но он ушёл в землю, утонул в вечном искусственном болоте, а теперь и дом скоро сравняется с землёй. Точнее, с водой…»

Отметим, что здание признано аварийным в 2019 году. В текущую программу расселения аварийного фонда оно не попадает. // Фото: «Нетипичная Питкяранта»