В Петрозаводске проходит зимний фестиваль «Гиперборея»

6 февраля в Петрозаводске проходит финальный день юбилейного XX Международного зимнего фестиваля «Гиперборея – 2021». Жителей и гостей карельской столицы приглашают своими глазами увидеть ледяные и снежные фигуры, а также принять участие в других мероприятиях от организаторов и партнеров праздника, сообщает мэрия Петрозаводска.

Так, с 10:00 от Советской площади до здания Администрации будет работать выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и ремесленного творчества «Вдохновение Севером». С 12:00 до 16:00 в квартале исторической застройки на улице Федосовой и Неглинской набережной музей «Кижи» организует проект «Арт-Зима в Старом городе» с семейной программой «Играем на здоровье».

С 13:00 на «Гиперборее» запланированы выступления солистов и вокальных ансамблей города, а также угощение фирменной гиперборейской ухой «Лохикейтто», в 15:00 начнётся игровая программа для детей «Полосатые приключения» и танцевальные флешмобы. В 16:00 на Советской площади и в Гиперборейском сквере зажжётся «Волшебный свет Гипербореи». Здесь заработают световые инсталляции и фотозоны.

Галерея работ участников ХХ конкурса снежных и ледовых скульптур «Гиперборейский зимний вернисаж» открыта весь день. Фотограф Илья Тимин снял последние приготовления к конкурсу.