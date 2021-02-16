Вместо аварийного жилья семье предоставили квартиру, где опасно жить

Текст и фото: Антонина Кябелева

Для семьи Кузнецовых из Петрозаводска предоставление квартиры на улице Судостроительная, 12б – это уже вторая попытка переехать из аварийного дома в благоустроенное жилье. И вновь вместо новоселья Кузнецовым пришлось идти в суд. Выяснилось, что жилье, предоставленное городской администрацией, не безопасно для проживания.

Супруги Кузнецовы, Арина и Сергей, с дочерью живут в двухкомнатной квартире площадью чуть больше 46 квадратных метров на улице Мелентьевой, 44. С 2008 года семья стоит в очереди на улучшение жилищных условия, так как их двухкомнатная квартира, находящаяся в муниципальной собственности, была признана непригодной для проживания.

В 2012 году двухэтажный деревянный дом 1947 года постройки был признан авариным и попал в программу расселения на 2019-2025 годы. Еще в 2015 году Кузнецовы выиграли суд на право первоочередного предоставления двухкомнатной благоустроенной квартиры в Петрозаводске.

Первая попытка сменить аварийное жилье на благоустроенное датируется 2019 годом. В июне 2019 года Сергея Кузнецова уговорили подписать согласие на квартиру, которую мэрия планировала приобрести на вторичном рынке. В заявлении уточнялось, что семья готова отказаться от квартиры в новом доме ради жилья, приобретенного на вторичном рынке в районе Октябрьского проспекта или на Кукковке. Так как квартира находится в муниципальной собственности, то Кузнецовы не могут претендовать на денежную компенсацию.

Осенью 2019 года семья получила долгожданное известие, что для них приобретена квартира, правда, в микрорайоне Ключевая на улице Судостроительная, 24. Когда супруги осмотрели свое будущее жилье, то пришли в замешательство. Вместо отремонтированной квартиры они столкнулись с откровенной халтурой. Под линолеумом, который легко отделялся от напольных плит, была щель, забитая строительным мусором. Кузнецовы не стали отказываться от квартиры, но попросили, чтобы в ней был проведен нормальный косметический ремонт, как это предусмотрено законодательством.

В ответ петрозаводская администрация подала иск в суд о принудительно выселении Кузнецовых в квартиру на Ключевой. Уже в процессе судебного разбирательства администрация Петрозаводска неожиданно отказалась от исковых требований, так как другая семья из аварийного дома согласилась переехать в эту квартиру. Кузнецовы облегченно вздохнули и стали ждать другого варианта.

В мае 2020 года Кузнецовым сообщили, что для них приобретена двухкомнатная квартира в микрорайоне Ключевая. Квартиру вновь купили на улице Судостроительная, только в другом доме - 12б. Квартира была расположена на пятом этаже в доме 1966 года постройки. В ней имелись газовая плита и водонагреватель.

Арина Кузнецова рассказала, что с самого начала возникло множество претензий к состоянию квартиры. Но больше всего смутило, что попытки включить газовое оборудование не увенчались успехом.

Подъезд, где живут Кузнецовы

Несмотря на это, в петрозаводской администрации настаивали, чтобы семья переехала в предоставленное жилье, а затем за собственные деньги поставила то оборудование, которое ее устраивает. Кузнецовы обратились в администрацию с письмом, перечислив претензии к состоянию предоставленного жилья. В ответ на свои претензии Кузнецовы получили формальный ответ: дескать, вам дополнительно сообщается, что предоставленная вам квартира не признана непригодной для проживания. Кузнецовым пришлось обратиться в суд, чтобы оспорить постановление администрации Петрозаводского городского округа о предоставлении жилого помещения в связи со сносом дома.

Здесь есть принципиальный юридический момент, который объяснила юрист Лилия Петрашкевич, представлявшая в суде интересы Кузнецовых.

- После того как вышло постановление о предоставлении жилья, у гражданина есть три месяца, чтобы оспорить его в суде. Если человек пропустил этот срок, то постановление вступает в законную силу, и что-то потом изменить бывает очень сложно,

- сказала Петрашкевич.

Арина Кузнецова призналась, что если бы не подсказка юриста, то семье, скорее всего, пришлось бы переехать в квартиру на улице Судостроительная 12б. Женщина была уверена, что достаточно отправить претензию с подробным изложением недостатков, как в петрозаводской администрации займутся поиском другого варианта.

Кузнецовы успели вовремя обратиться в суд, не пропустив установленных законодательством сроков. В ходе судебного разбирательства была назначена судебная экспертиза, которая подтвердила жалобы истцов. Выяснилось, что газовое оборудование, установленное в квартире, эксплуатируется больше 50 лет, а проточный газовый водонагреватель находится в технически неисправном состоянии. В отношении находящегося в эксплуатации более полувека газового оборудования эксперт сделал следующий вывод:

"Возникает большой риск дальнейшего безопасного его использования".

В судебном решении зафиксировано, что время использования газового оборудования более чем в пять раз превышает срок его службы, установленный законодательством.

- Таким образом, из вышеприведенных правовых норм следует, что предоставление гражданам, в связи с признанием жилых помещений непригодными для проживания, сносом дома другого жилого помещения носит компенсационный характер и гарантирует им условия проживания, которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними, с одновременным улучшением иных условий, с точки зрения безопасности, - сказано в судебном решении.

Судья Петрозаводского городского суда пришла к выводу, что «размещенное в жилом помещении газовое оборудование представляет опасность для жизни и здоровья потребителей». Она удовлетворила иск Кузнецовых, признав незаконным постановление петрозаводской администрации.

У мэрии Петрозаводска есть право оспорить его в Верховном суде РК. Если решение петрозаводского суда вступит в законную силу, то из городского бюджета придется заплатить 24,5 тысячи рублей за проведенные экспертизы.

- Я пребываю в недоумении. Я привыкла доверять представителям власти. Я верю, что все должно быть по справедливости и по закону. Но после того, что с нами произошло, я не могу преодолеть в себе чувство недоумения, как вообще такое возможно. На приобретение для нас квартир государство выделяет деньги. В техническом задании четко зафиксировано, каким требованиям должно соответствовать приобретаемое жилье. Квартиру осматривает комиссия, которая состоит из нескольких человек. В результате вместо нормального жилья покупают такие квартиры, в которые даже неизбалованные уровнем благоустройства граждане просто отказываются ехать. Как такое возможно? - до сих пор удивляется Арина Кузнецова.

Она продолжает надеяться, что администрация все-таки предоставит нормальную квартиру, как это предписывает законодательство.

Лилия Петрашкевич, которая нередко представляет в суде интересы граждан, не желающих переезжать из аварийного дома в благоустроенные квартиры, куда еще нужно вложить немалые деньги, чтобы устранить недоделки, обратила внимание на другой существенный момент. По ее наблюдениям, квартиры с отвратительным ремонтом и существенными недоделками порой приобретаются по весьма солидной цене. По ее словам, несоответствие цены и уровня приобретаемой квартиры иногда просто бросается в глаза. Юрист уверена, что пока чиновников не заставят отвечать за сомнительные решения, уровень приобретаемых на вторичном рынке квартир вряд ли заметно улучшится.