Опубликовано расписание работы почты в праздники

«Почта России» поделилась режимом работы своих отделений в предстоящие длинные выходные дни, связанные с празднованием Дня защитника Отечества.

Так, 20 февраля все почтовые отделения страны закроются на час раньше. Исключением станут круглосуточные, их всего четыре: три в Москве и одно в Санкт-Петербурге.

21 и 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, а 22 февраля - по расписанию субботы. 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Фото vyatkakirov.ru