В парках Петрозаводска появились накопители для сбора бутылок

На общественных территориях Петрозаводска смонтированы накопители для сбора пластиковых бутылок. Новые конструкции появились в парке Беличий остров на Кукковке, в сквере Машиностроителей и в парке 50-летия пионерской организации, сообщает пресс-служба мэрии.

В ближайшее время еще три контейнера планируют расположить в скверах Ивана Молчанова, Новодревлянском и Кукковский петух.

Накопители для бутылок устанавливают в разных районах карельской столицы в рамках экологического проекта «Пластмассовый мир». Фото пресс-службы мэрии