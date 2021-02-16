16 февраля 2021, 17:45
В парках Петрозаводска появились накопители для сбора бутылок
Объекты установили в рамках проекта «Пластмассовый мир»
На общественных территориях Петрозаводска смонтированы накопители для сбора пластиковых бутылок. Новые конструкции появились в парке Беличий остров на Кукковке, в сквере Машиностроителей и в парке 50-летия пионерской организации, сообщает пресс-служба мэрии.
В ближайшее время еще три контейнера планируют расположить в скверах Ивана Молчанова, Новодревлянском и Кукковский петух.
Накопители для бутылок устанавливают в разных районах карельской столицы в рамках экологического проекта «Пластмассовый мир». Фото пресс-службы мэрии