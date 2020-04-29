Виталий Берлогин объяснил свой уход из фонда капремонта Карелии

В Фонде капремонта Карелии вновь кадровые перестановки. Из фонда ушел Виталий Берлогин, который возглавлял эту структуру с января 2018 года, сначала в статусе исполняющего обязанности, а затем в должности генерального директора фонда капремонта.

Виталий Берлогин рассказал, что покинул руководящую должность по собственному желанию.

"Так сложились обстоятельства. Все в нашей жизни течет, все изменяется. Если вы хотите услышать о какой-то из ряда вон выходящей причине, то ничего такого нет. Я всем только благодарен и хочу сказать спасибо – и учредителю, и минстрою. Все хорошо. Мы расстались полюбовно",

- сообщил Берлогин об обстоятельствах своего увольнения.

По его словам, он уже нашел новое место работы и будет заниматься обеспечением деятельности мировых судей.

Исполняющим обязанности гендиректора Фонда капремонта РК назначен Алексей Селютин. В Карелии он известен как руководитель Карелэнерго – филиала МРСК Северо-Запада. Селютин трудился в должности заместителя директора Карелэнерго, а с начала 2018 года возглавил Карелэнерго. Правда, в должности директора он продержался меньше года и уволился в декабре 2018 года.

Напомним, Фонд капремонта Карелии в разное время возглавляли Анатолий Пекерман, Михаил Баранов, Михаил Крюков. С этой структурой связано немало скандалов. В 2018 году было даже возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества с использованием служебного положения со стороны бывшего руководителя фонда. Впрочем, уголовное дело до суда так и не дошло.