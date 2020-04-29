Улицы Петрозаводска активно дезинфицируют поливомоечные машины

В непрерывном и даже ускоренном режиме в городе идет уборка территорий. Производится вывоз смета с улично-дорожной сети.

Помимо этого по поручению Главы Ирины Мирошник организованы мероприятия по санитарной обработке улиц и дорог дезинфицирующими средствами в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

«Условиями муниципального контракта по содержанию дорог предусмотрена уборка смета после зимнего периода в срок до 31 мая. Но в целях повышения качества содержания дорог и санитарной обстановки в целом подрядчику указана необходимость выполнений основного комплекса мероприятий в срок до 1-го мая»,

– заверил Руководитель Управления городского хозяйства и транспорта Андрей Масляков.