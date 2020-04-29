Рейд «Контроль трезвости» пройдет на майских праздниках в Карелии

С 30 апреля и по 12 мая сотрудники Госавтоинспекции во всех районах республики при ежедневном несении службы, а так же в ходе специальных рейдов проведут проверки водителей на состояние опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

Кроме того, сотрудники ДПС со всеми участниками движения проведут индивидуальные беседы, акцентируя их внимание на основных факторах риска в дорожном движении, в том числе при управлении транспортом в состоянии опьянения.

По статистике, именно в выходные и праздничные дни увеличивается число нетрезвых нарушителей, а вместе с тем возрастает опасность совершения ДТП. Так по воскресным дням было пресечено более 140 фактов управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения. По четвергам и пятницам водители реже всего садятся пьяными за руль автомобиля – менее чем по 70 нарушений выпадает на эти дни.

С начала года зафиксировано 690 нарушений нетрезвыми водителями. И, несмотря на жесткие меры, предусмотренные уголовным законодательством, случаи повторного управления автотранспортом в состоянии опьянения также участились. В соответствии с Уголовным кодексом РФ в этом году привлечены к ответственности 79 водителей.

В этом году на карельских дорогах в 9 дорожных авариях, совершенных нетрезвыми водителями, пострадали 9 человек, один участник движения погиб. Трагическое ДТП произошло в Олонецком районе в канун праздника 8 марта: 39-летняя женщина, управляя снегоходом в состоянии опьянения, допустила съезд с дороги и наехала на дерево. В результате происшествия женщина (жительница Санкт-Петербурга) получила смертельные травмы.

Еще четыре водителя, участника ДТП (в которых пострадали 4 человека), при наличии признаков опьянения, отказались от прохождения медицинского освидетельствования.