Очередная горячая линия пройдет в мэрии Петрозаводска

В четверг, 30 апреля, петрозаводчане смогут обратиться в комитет градостроительства и землепользования горадминистрации посредством горячей линии. На вопросы жителей карельской столицы ответит его председатель, Евгений Перов.

Мероприятие пройдет с 14 до 15 часов. Телефон горячей линии: 713316.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Администрации Петрозаводска полностью отменен прием посетителей. В связи с этим Глава Петрозаводска Ирина Мирошник инициировала регулярное проведение горячих линий на различную тематику», - напомнили петрозаводчанам в мэрии.