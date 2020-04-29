29 апреля 2020, 14:14
Общество

Очередная горячая линия пройдет в мэрии Петрозаводска

На вопросы горожан ответят в комитете градостроительства и землепользования

В четверг, 30 апреля, петрозаводчане смогут обратиться в комитет градостроительства и землепользования горадминистрации посредством горячей линии. На вопросы жителей карельской столицы ответит его председатель, Евгений Перов.

Мероприятие пройдет с 14 до 15 часов. Телефон горячей линии: 713316.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Администрации Петрозаводска полностью отменен прием посетителей. В связи с этим Глава Петрозаводска Ирина Мирошник инициировала регулярное проведение горячих линий на различную тематику», - напомнили петрозаводчанам в мэрии.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Мэрия
Комитет градостроительства и землепользования
горячая линия
новости Карелии