Ветеран из Олонца празднует 95-летний юбилей

95 лет сегодня исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Щербакову, который в 16 лет, приписав себе два года, добился, чтобы его взяли на фронт. Об этом сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

Сражался на Калининском фронте. Затем его направили на учебу в Томское артиллерийское училище. С июня 1943 года участвовал в боях на Карельском фронте, будучи командиром взвода разведки, вместе с пехотой прошел 230 км по карельской земле и болотам. В боях за Олонец был ранен и контужен. Весть о победе встретил в госпитале в Будапеште.

После окончания войны связал жизнь с армией. 40 лет отслужил! Ушел в отставку в звании полковника. Среди многочисленных наград ветерана – орден Отечественной войны I степени, два ордена Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».

«Уважаемый Анатолий Павлович! Примите самые искренние поздравления с 95-летием! Желаю вам здоровья, тепла в семейном кругу, бодрости и хорошего настроения,

– поздравил юбиляра глава Карелии.

Добавим, что Анатолий Павлович – Почетный гражданин города Олонца. В прошлом году ему присвоена высшая награда Республики Карелия – орден «Сампо».