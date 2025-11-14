14 ноября 2025, 07:05
Происшествия

Ветер повалил опоры линий электропередач в поселке Карелии

Поселок в Пудожском районе остался без света, энергетики заменили опоры и восстановили электроснабжение
упавший столб
фото стопкадр

Старые деревянные опоры не выдержали сильного ветра и упали. Сразу пять опор прилегли утром 13 ноября на улице Речная в поселке Онежский в Пудожском районе, оставив населенный пункт, а это около 140 человек, без электричества.

В Народном фронте рассказали, что жители поселка обращались в администрацию Авдеевского поселения с просьбами отремонтировать электролинию, но ситуация не менялась.

Энергетики восстановили электроснабжение в этот же день, а также заменили поврежденные опоры.

Метки: 
онежский
пудожский район
ветер
электроснабжение