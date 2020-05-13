Верховный суд Карелии не стал рассматривать иск против губернатора

Административный иск против главы Карелии Артура Парфенчикова, поданный в Верховный суд региона, оставлен без движения. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в ВС 13 мая.

– Указанное коллективное административное исковое заявление оставлено без движения, поскольку не соответствует требованиям действующего процессуального законодательства. Административным истцам предложено устранить указанные в определении недостатки, – говорится в сообщении.

Какие именно недостатки были допущены, не объясняется. Устранить их необходимо до 25 мая.

– Если в установленный срок истцами недостатки будут исправлены, исковое заявление будет считаться поданным в день первоначального обращения. В противном случае заявление считается неподанным и будет возвращено, – уточнили в суде.

Напомним, 20 жителей Карелии обратились в Верховный суд Карелии с административным иском против главы региона. Они требовали признать незаконным распоряжение Артура Парфенчикова, которым он ограничил право на передвижение в период эпидемии коронавируса. Истцы полагали, что губернатор нарушил их конституционные права, а карантинные мероприятия можно было вводить только на основании федерального закона.