24 июля 2021, 09:00
Погода

В субботу в Карелии местами пройдут дожди

Сегодня в республике облачно, но временами солнце будет проглядывать

Сегодня 24 июля в Петрозаводске облачно с прояснениями, сообщает региональный Гидрометцентр. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +17, +19. 

В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +15, +20.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +18;

В Кондопоге днем +19;

В Медвежьегорске днем +18;

В Олонце днем +19;

В Пудоже днем +18;

В Сегеже днем +18;

В Сортавале днем +21;

В Суоярви днем +19.

В ближайшие дни в республике обещают потепление. (фото 955169, pixabay.com)

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