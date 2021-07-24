24 июля 2021, 09:00
В субботу в Карелии местами пройдут дожди
Сегодня в республике облачно, но временами солнце будет проглядывать
Сегодня 24 июля в Петрозаводске облачно с прояснениями, сообщает региональный Гидрометцентр. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +17, +19.
В Карелии облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +15, +20.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +18;
В Кондопоге днем +19;
В Медвежьегорске днем +18;
В Олонце днем +19;
В Пудоже днем +18;
В Сегеже днем +18;
В Сортавале днем +21;
В Суоярви днем +19.
В ближайшие дни в республике обещают потепление. (фото 955169, pixabay.com)