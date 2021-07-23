Сегодня ночью местами в Карелии похолодает до плюс 2 градусов
В субботу, 24 июля, в Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, сообщает региональный Гидрометцентр. Температура воздуха ночью +7, +9, днем +17, +19. Атмосферное давление будет расти.
По Карелии также облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10, местами до +2, днем +15, +20.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +10, днем +18;
В Кондопоге ночью +12, днем +19;
В Медвежьегорске ночью +10, днем +18;
В Олонце ночью +9, днем +19;
В Пудоже ночью +8, днем +18;
В Сегеже ночью +9, днем +18;
В Сортавале ночью +12, днем +21;
В Суоярви ночью +11, днем +19.
В ближайшие дни в республике обещают потепление. (фото «Петрозаводск говорит»)