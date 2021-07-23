Погодная депрессия уходит, в Карелию возвращается жара

Небольшая передышка от аномальной жары, кажется, заканчивается. Тепло снова возвращается в нашу республику.

Как сообщается в группе «Погода Петрозаводска и Карелии», холодная циклоническая депрессия, принесшая в регион похолодание и дожди, уходит на восток, а на смену выходит антициклон «Дана».

Существенно теплеть на всей территории Карелии начнет с воскресенья, 25 июля. Воздух прогреется до +20,+24 градусов. Затем ожидается повышение температуры до +26,+30 градусов на юге республики и до +24,+28 градусов в центре и на севере. Временами ожидаются локальные дожди, местами с грозой. Ветер южный, юго-западный, 2-7 м/с. (фото «Петрозаводск говорит»)