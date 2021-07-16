Погода в Петрозаводске кардинально изменится

На смену царившей в столице Карелии жаре идет похолодание. Причем заметно меняться погода начнет уже с понедельника. Поэтому в выходные горожане и гости смогут еще покупаться в волнах аномального тепла. По сообщению паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», жара с дневной температурой до +30 сохранится до 18 июля.

В понедельник, 19 июля, пожалует Атлантическая ложбина, температура снизится, пройдут дожди. Днем температура будет +20, +22 градуса. 20 июля будет такая же погода, но осадки маловероятны.



«21 июля мы попадём в тыловую часть ложбины. Это значит, что с севера к нам спустится арктический воздух. Температура днём, вероятнее всего, не превысит отметку +18 градусов», - дает предварительный прогноз погоды паблик. (фото yutazy.ru)