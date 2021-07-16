На юге и востоке Карелии объявлено предупреждение о непогоде

Согласно данным Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начиная с середины пятницы, 16 июля, в ряде районов республики ожидаются неблагоприятные погодные явления. В ГУ МЧС РФ по региону уточнили, какие именно районы имеются в виду.

Ливни, шквалистый ветер до 17 метров в секунду и грозы могут начаться в Петрозаводске, а также Беломорском, Кондопожском, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском муниципальных районах.

Непогоду ждут с 12 до 15 часов дня в восточных и южных районах Карелии. Жителей попросили не подходить к проводам, висящим низко, не рубить упавшие на них деревья.

Также спасатели призвали автомобилистов по возможности ограничить поездки, а владельцам плавсредств не выходить на воду.

Не стоит ходить по подвесным мостам, выпускать детей на улицу одних. Ливневые канализации нужно заранее подготовить к приему большого количества воды. // Фото: abnews.ru