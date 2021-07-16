16 июля 2021, 07:00
Сегодня в Карелии возможна гроза
В Гидрометцентре дали прогноз погоды на середину лета, 16 июля
По прогнозу регионального Гидрометцентра, в Петрозаводске сегодня переменная облачность. Днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +28, +30.
В Карелии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +25, +30, на севере +20, +25.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +24;
В Кондопоге днем +29;
В Медвежьегорске днем +28;
В Пудоже днем +31;
В Сегеже днем +27;
В Сортавале днем +30;
В Суоярви днем +29. (фото altapress.ru)