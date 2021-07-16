Сегодня в Карелии возможна гроза

По прогнозу регионального Гидрометцентра, в Петрозаводске сегодня переменная облачность. Днем кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +28, +30.

В Карелии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +25, +30, на севере +20, +25.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +24;

В Кондопоге днем +29;

В Медвежьегорске днем +28;

В Пудоже днем +31;

В Сегеже днем +27;

В Сортавале днем +30;

В Суоярви днем +29. (фото altapress.ru)