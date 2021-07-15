Из-за ливня в Москве затопило аэропорт Шереметьево и Арбат

Ливень и гроза начались 15 июля в Москве, придя на смену изнурительной жаре. Особенно прохладно не стало, зато главные улицы города превратились в реки. Подтопление зафиксировано и в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

Несколько взлетно-посадочных полос оказались под водой. Согласно данным онлайн-табло, задерживаются 30 рейсов. Очевидцы в соцсетях пишут, что самолеты не могут зайти на посадку.

При этом в авиационных службах аэропорта сообщили, что лайнеры садятся в обычном режиме.

Пешеходная зона на улице Арбат стала похожа на реку, по тротуарам льются потоки воды. Подтоплены и другие улицы в центре Москвы.

Синоптики прогнозируют, что местами в столице выпадет до 13 миллиметров осадков. Пик дождя придется на вечер. // Фото: «Лайф», видео: 360.tv