В Карелии обещают дождь, но жара под +30 градусов сохранится

Дожди обещают в Карелии в пятницу, жара при этом не спадет. По прогнозу регионального Гидрометцентра, 16 июля в Карелии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +15, +20, местами до +11, днем +25, +30, на севере +20, +25.

В Петрозаводске переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный, западный слабый, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +19, +21, днем +28, +30. Атмосферное давление будет мало меняться.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +10, днем +24;

В Кондопоге ночью +14, днем +29;

В Медвежьегорске ночью +12, днем +28;

В Пудоже ночью +13, днем +31;

В Сегеже ночью +12, днем +27;

В Сортавале ночью +13, днем +30;

В Суоярви ночью +12, днем +29. (фото myslo.ru)