Водяной смерч прошел над Онежским озером

Жительница Карелии сняла на видео смерч над Онежским озером. Необычное явление запечатлели в пятницу, 23 июля, с берега Прионежского района вблизи Рыбреки. Запись опубликовал паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Вихрь, связавший границы неба и воды, медленно двигался по озеру. В паблике объяснили, что смерчи образуются из-за существенной разницы температуры воды и воздуха. Вода сильно нагрета, а воздух заметно остыл.

Ранее рыбаки запечатлели смерч в Ладожском озере. (фото скриншот, видео Наталия Ветрова)