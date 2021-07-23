В пятницу в Карелии пройдут дожди

В пятницу в Петрозаводске облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура +15, +17, прогнозирует региональный Гидрометцентр.

В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура +14, +19.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +13;

В Кондопоге днем +18;

В Медвежьегорске днем +17;

В Олонце днем +19;

В Пудоже днем +18;

В Сегеже днем +15;

В Сортавале днем +20;

В Суоярви днем +17. (фото «Петрозаводск говорит»)