23 июля 2021, 07:00
В пятницу в Карелии пройдут дожди
Выдастся прохладный денек
В пятницу в Петрозаводске облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура +15, +17, прогнозирует региональный Гидрометцентр.
В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура +14, +19.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +13;
В Кондопоге днем +18;
В Медвежьегорске днем +17;
В Олонце днем +19;
В Пудоже днем +18;
В Сегеже днем +15;
В Сортавале днем +20;
В Суоярви днем +17. (фото «Петрозаводск говорит»)