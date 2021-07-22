В пятницу в Карелии будет по-осеннему свежо и сыро

В пятницу в карельской столице будет вновь прохладно. 23 июля облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер в Петрозаводске северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +15, +17, прогнозирует региональный Гидрометцентр. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11, днем +14, +19.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +5, днем +13;

В Кондопоге ночью +8, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +6, днем +17;

В Олонце ночью +5, днем +19;

В Пудоже ночью +4, днем +18;

В Сегеже ночью +6, днем +15;

В Сортавале ночью +8, днем +20;

В Суоярви ночью +5, днем +17. (фото «Петрозаводск говорит»)