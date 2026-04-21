В Российской академии наук раскрыли схему со взятками за гранты

Коррупцию с грантами в научной среде раскрыли правоохранители. Под подозрением во взятках оказались несколько сотрудников Российской академии наук.

По версии следователей, кандидаты на гранты давали взятки, чтобы им выставили наивысший балл при проведении экспертизы проектов, пишет ТАСС. Одним из взяткодателей был замдиректора ИНТЭЛ.

По делу арестованы консультант управления научно-методического руководства и экспертной деятельности в РАН, а также член-корреспондент академии наук и первый заместитель директора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ). Никто из них вину не признал.