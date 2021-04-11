В России запатентован препарат для профилактики и лечения COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС ссылаясь на агентство.

Роспатент выдал патент государственному научному центру "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанное по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой. Препарат называется «Мир-19». Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК,

- написано в сообщении.

Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное (вдыханием) или интраназальное (через нос) введение. По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, он безопасен. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает тяжелые формы развития инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.

В настоящее время завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2,

- рассказали в ФМБА.

10 апреля в научном журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology вышла статья института ФМБА об этом препарате. В исследовании авторы оценили противовирусный эффект лекарства в отношении коронавирусной инфекции в экспериментах in vitro (в пробирке) и in vivo (на живых организмах).

Фогто с сайта ТАСС