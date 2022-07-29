В Петрозаводске приятели ограбили торговую палатку

На одной из улиц микрорайона Древлянка неизвестные проникли в палатку и похитили товар – колбасные изделия на сумму 63 тысячи рублей. Об этом сообщила в полицию продавец торговой точки.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, на месте полицейские выяснили, что часть похищенного у злоумышленников удалось забрать очевидцам произошедшего до того, как те скрылись. Позже оперативники вышли на подозреваемых. Их задержали.

Дело обстояло так. Изначально преступный умысел возник у 31-летнего петрозаводчанина. Ночью он проник в палатку, забрал часть продуктов, но уйти далеко не смог – коробка оказалась очень тяжелой. Тогда мужчина спрятал ее на улице и отправился за помощью. Затем уже вместе с 44-летним приятелем вернулись на место преступления. Однако их спугнули бдительные граждане. В результате друзья остались ни с чем - часть выбросили, убегая, а спрятанное не смогли найти.

«По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранты дали признательные показания. Один из них находится под арестом, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается»,

- пояснили правоохранители. Фото: pxhere.