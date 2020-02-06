В Петрозаводске презентовали книгу о финнах-иммигрантах в Карелии

Презентация книги «В поисках социалистического Эльдорадо: североамериканские финны в Советской Карелии 1930-х годов» Алексея Голубева и Ирины Такала прошла в Национальном музее РК 5 февраля.

Директор музея Михаил Гольденберг заметил, что, несмотря на то, что презентации книг проходят в музее нередко, он не помнит такого ажиотажа — людей пришло так много, что пришлось ставить дополнительные стулья. На встрече присутствовала Ирина Такала, один из авторов книги, а также несколько человек, которые являются потомками финнов-иммигрантов, приехавших в Карелию строить социализм в 20-30-х годах прошлого века.

Михаил Гольденберг назвал издание книги большим культурным событием: она рассказывает о важной странице истории нашей республики, которая не может не вызывать интерес как встреча цивилизаций, феномен историко-культурного развития.

Теме североамериканских финнов в Карелии еще в 2012 году была посвящена выставка в Национальном музее, которая затем имела большой успех и в Финляндии. Гольденберг отметил, что фонды музея хранят большую коллекцию экспонатов, отражающих этот период истории.

Книга «В поисках социалистического Эльдорадо...» стала первой монографической публикацией на эту тему на русском языке. В 2014 году она вышла на английском, впоследствии была переведена на русский, исправлена и дополнена. В основу книги легли архивные источники, газетные и книжные публикации и интервью с самими иммигрантами.

Первая волна финнов-иммигрантов приехала в Карелию по приглашению советского правительства в начале 1920-х годов. Всего же за 20-30-е годы сюда иммигрировали 6,5 тысяч человек из США и Канады. В Америке их называли финнами, здесь — американцами. Некоторые вскоре уехали обратно, около 5 тысяч иммигрантов остались работать в молодой республике.

В большинстве это были образованные люди, высококвалифицированные рабочие, движимые высокими идеями построения социализма, справедливости и всеобщего счастья. Как сказал Михаил Гольденберг, они стали той «щепоткой дрожжей», которая позволила в короткие сроки поднять многие отрасли народного хозяйства Карелии. Финны-иммигранты внесли огромный вклад в развитие лесопромышленного комплекса, строительства, сельского хозяйства, культуры, науки и образования.

Но в середине 1930-х годов отношение советского государства к иммигрантам изменилось — их все чаще стали рассматривать как шпионов и потенциальных врагов. В 1937-38 годах и во время Великой Отечественной войны они стали одной из групп населения, наиболее сильно пострадавших от репрессий. В годы большого террора был репрессирован каждый четвертый мужчина-иммигрант, 90 процентов расстреляны. Основными местами расстрелов были Красный Бор под Петрозаводском и Сандармох в окрестностях Медвежьегорска.

По словам Ирины Такала, мы до сих пор не знаем точных масштабов репрессий. О некоторых людях не сохранилось никаких сведений, кроме тех, что когда-то они прибыли в Карелию из Северной Америки. Дальнейшая их судьба осталась неизвестной.

Автор книги подчеркнула, что сегодняшняя Россия — страна с незрелой и расколотой исторической памятью. Государственный террор, который пережили несколько поколений, стал травмой, которая надолго нарушила целостность нашего общества. Единственный способ бороться с этим — открывать людям правду. Михаил Гольденберг также заметил, что самая большая трагедия северо-американских финнов — это то, что о них «целенаправленно забыли».

Заслуженный журналист Карелии Юрий Шлейкин назвал издание книги «В поисках социалистического Эльдорадо...» гражданским поступком. Выступавшие подметили основательность и фундаментальный подход в книге к теме финнов-иммигрантов в Карелии. В заключение Михаил Гольденберг подчеркнул, что тема не закрыта и по-прежнему требует глубокого изучения.



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