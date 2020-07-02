В Петрозаводске начали благоустраивать Соломенский парк

В Петрозаводске начались работы по благоустройству Соломенского парка. Проект осуществляется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик уже начал работы по удалению аварийных деревьев и поросли - идет подготовка территории для строительства спортивной площадки. После уборки мусора здесь начнут устанавливать опоры освещения, прокладывать пешеходные дорожки, установят детскую площадку.

В мэрии города напомнили, что в этом году планируется благоустроить семь территорий: на Кукковке, Древлянке, в Соломенном, на СКЗ и на Октябрьском. Будут обновлены парки и зоны отдыха.