Пятеро школьников из Карелии стали призерами всероссийских олимпиад

Пятеро ребят из Карелии вошли в число призеров всероссийских олимпиад. Отборочные испытания проходили в течение всего учебного года, сообщает пресс-служба Минобразования РК.

Олимпиады состояли из школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов. Всего в них поучаствовали десятки тысяч детей.

Так, призерами заключительного этапа стали пятеро учащихся 11-х классов. Это Алелина Макарова из 17-й гимназии Петрозаводска и Ева Теребова из 3-й школы Кондопоги, ставшие призерами олимпиады по английскому языку.

Также это Антон Белый из Университетского лицея и Максим Макаров из Лицея №1, ставшие призерами олимпиады по информатике. Награды удостоилась также учащаяся Университетского лицея Алина Мизинкова, попавшая в призы олимпиады по литературе.