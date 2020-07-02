02 июля 2020, 10:10
На Онежской набережной запретят остановку транспорта
Мэрия вводит ограничения в дорожном движении в центре карельской столицы
В центре Петрозаводска изменится схема организации дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, с 22 июля в ночные часы (с 21:00 до 6:00) будет запрещена остановка транспорта на Неглинской аллее (слева по ходу движения) и на Онежской набережной.
Как отметили в администрации карельской столицы, изменения вносятся для повышения безопасности дорожного движения на этом участке.