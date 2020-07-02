На Онежской набережной запретят остановку транспорта

В центре Петрозаводска изменится схема организации дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 22 июля в ночные часы (с 21:00 до 6:00) будет запрещена остановка транспорта на Неглинской аллее (слева по ходу движения) и на Онежской набережной.

Как отметили в администрации карельской столицы, изменения вносятся для повышения безопасности дорожного движения на этом участке.