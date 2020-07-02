Троллейбус №1 сегодня изменит маршрут

Сегодня с 9 до 15 часов троллейбусы маршрута №1 несколько изменят свой маршрут. Об этом сообщили в МУП «Городской транспорт».

В это время специалисты «ПКС-Водоканал» будут проводить ремонтные работы на улице Судостроительной. Будет отключена контактная сеть. Троллейбусы маршрута №1 пойдут до конечной станции «Завод «Авангард».

В МУП «Городской транспорт» принесли извинения горожанам за временные неудобства.