В Петрозаводске и Карелии сегодня прохладно, зонт также не помешает

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, облачно с прояснениями. Утром и днем умеренный дождь. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха +14, +16.

В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди. Ветер северный, северо-восточный, на юге южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +10, +15, местами потеплеет до +18.

По прогнозу гидрометцентра России, в Калевале днем +12;

В Кондопоге днем +17;

В Медвежьегорске днем +17;

В Олонце днем +16;

В Пудоже днем +17;

В Сегеже днем +17;

В Сортавале днем +16;

В Суоярви днем +15.

Прохладная и сырая погода в регионе ожидается до конца недели. (фото unsplash.com, Rhendi Rukmana)