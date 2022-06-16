16 июня 2022, 07:00
В Петрозаводске и Карелии сегодня прохладно, зонт также не помешает
После первого июньского тепла республика оказалась в зоне осадков и похолодания
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, облачно с прояснениями. Утром и днем умеренный дождь. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха +14, +16.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди. Ветер северный, северо-восточный, на юге южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +10, +15, местами потеплеет до +18.
По прогнозу гидрометцентра России, в Калевале днем +12;
В Кондопоге днем +17;
В Медвежьегорске днем +17;
В Олонце днем +16;
В Пудоже днем +17;
В Сегеже днем +17;
В Сортавале днем +16;
В Суоярви днем +15.
Прохладная и сырая погода в регионе ожидается до конца недели. (фото unsplash.com, Rhendi Rukmana)