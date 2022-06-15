В четверг в Карелии будет дождливая погода

В четверг в Петрозаводске будет свежо. 16 июня, по прогнозу регионального гидрометцентра, облачно с прояснениями. Ночью небольшой, утром и днем умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +14, +16. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также облачно с прояснениями, в большинстве районов пойдут дожди, ночью местами сильные. Ветер северный, северо-восточный, на юге южный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +10, +15, местами до +18.

По прогнозу гидрометцентра России, в Калевале ночью +5, днем +12;

В Кондопоге ночью +10, днем +17;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +17;

В Олонце ночью +8, днем +16;

В Пудоже ночью +9, днем +17;

В Сегеже ночью +9, днем +17;

В Сортавале ночью +8, днем +16;

В Суоярви ночью +9, днем +15.

Прохладная и сырая погода в регионе ожидается до конца недели. (фото unsplash.com, Liv Bruce)