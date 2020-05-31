В первый день лета в Карелии в воздухе и на почве ожидаются заморозки

Завтра, в понедельник 1 июня, по информации Карельского гидрометцентра в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью будет от +2 до +4, днем от +12 до +14 градусов.

В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью будет от +2 до +7, местами

в воздухе и на почве заморозки до -1, -3, днем от +10 до +15, местами до +18 градусов.

Информация о погоде в районах республики от gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, кратковременный дождь, температура воздуха от +7 до +17 градусов.

В Сегеже – пасмурно, температура воздуха от +5 до +12 градусов

В Сортавале – переменная облачность, температура воздуха от +8 до +13 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

Долгосрочный прогноз на первый летний месяц в Карелии читайте здесь.