В Мурманской области объявлен траур после крушения судна «Онега»

Сегодня в Мурманской области, после крушения судна «Онега» с рыбаками в Баренцевом море, объявили день траура. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор области Андрей Чибис.

«Это горе не только для семей. Это горе для всего города, горе для всего Севера. Наши рыбаки не вернулись домой»,

- сказал глава региона. Ранее соболезнования выразили президент Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин и патриарх Кирилл.

«От лица всех северян я приношу искренние соболезнования родным погибших»,

- сказал Чибис.

Также он сообщил, что правительство Мурманской области окажет поддержку семьям. Семьи получат по одному миллиону рублей в качестве материальной помощи. Власти работают над дополнительной адресной помощью семьям.

Напомним, 28 декабря судно с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, двоих удалось спасти, поиски остальных продолжаются. Возбуждено уголовное дело. Точные причины крушения еще предстоит установить. (фото rbc.ru)