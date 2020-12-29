Мошенники обманывают жителей Карелии, предлагая «зеркальный кредит»

41-летняя костомукшанка обратилась в полицию и рассказала, что ответила на звонок с незнакомого номера, сообщает МВД Карелии.

Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные получили доступ к ее личному кабинету и пытаются оформить кредит. Мужчина убедил женщину, что правильным действием в сложившихся обстоятельствах будет оформление так называемого «зеркального кредита». Так, она якобы сможет заблокировать получение денежных средств неизвестными и не допустить отрицательного баланса по карте.

В это же время ей позвонил мужчина, который представился полицейским, и подтвердил легитимность разговора с банковскими сотрудниками. Женщина быстро оформила онлайн-заявку и получила 665 000 рублей.

После этого ее убедили обналичить кредит и перевести его на номера мобильных телефонов. Псевдосотрудники банка пояснили, что она размещает средства на безопасных счетах. И деньги вернут обратно после устранения угрозы со стороны злоумышленников.

Естественно, что после совершения переводов, с женщиной больше никто не стал выходить на связь.

В аналогичной ситуации оказалась 42-летняя жительница Медвежьегорского района. Женщина поверила злоумышленникам, которые от имени банка, также убедили ее в необходимости оформления «зеркального кредита». 500 тысяч заемных рублей были обналичены и отправлены на неизвестный счет.

В обоих случаях только после завершения операций по переводу средств, женщинам становилось понятно, что их обманули.

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